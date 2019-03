Eind april eerste asfalt laag op vernieuwde Martin Luther Kingweg in Suriname

PARAMARIBO, 13 mrt – Het rehabilitatie project van de Martin Luther Kingweg is in volle gang. Dit project loopt vanaf de Meursweg tot en met het Toutluifautkanaal rechts. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door CGN(Dalian ). Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT& C) is in deze de opdracht gever. Het totaal project is ongeveer 18 km en is juni 2018 gestart. De werkzaamheden vanaf de Waterhyacintstraat tot de Mahadjan Adhinweg zijn in januari 2019 gestart.

De planning is om eind april 2019 de eerste asfalt laag aan te brengen, zegt Maya Rampiare, projectdrager op de afdeling Wegen, sectie Planning Voorbereiding en Begeleiding van OWT&C. Consortium Sunecon- Sintec heeft de directie voering over deze werkzaamheden. Voor wat betreft de strekking vanaf Paranam tot de Waterhyacintstraat is de weg voorzien van de totale asfalt laag. Tijdens inspectie is gebleken dat de dwarsduikers onder de weg verouderd zijn. Deze worden verwijderd en vervangen vandaar dat er op bepaalde plekken nog geen asfaltering heeft kunnen plaats vinden.

De totale breedte van de weg is 8.2 meter met twee rijstroken van 3.1 meter. De rijstroken worden gescheiden met een tussen dubbele as belijning van 0.8 meter. De randen krijgen een veilige zone van 0.3 meter aan weerskanten. Het rijwielpad aan de oostelijke zijde wordt 3.5 meter voor verkeer vanuit beide richtingen. Het is de bedoeling dat bij oplevering van de weg, het  rijwielpad ook volledig zal zijn aangepakt.