Auto ‘vliegt’ over drempel en knalt tegen lantaarnpaal in Suriname

PARAMARIBO, 10 mrt – Een eenzijdig ongeval met deze Volkswagen Touareg vanmorgen rond 07.00u in Suriname. Volgens een getuige reed de bestuurder met hoge snelheid over de Anton Dragtenweg in Paramaribo. Hij ging daarbij met een behoorlijke snelheid over een drempel, waarna hij de macht over het stuur zou zijn verloren.

Hij raakte daarbij een lantaarnpaal langs de weg in de bocht bij hotel Residence Inn, die hem tot stilstand bracht. De auto belandde daarbij op z’n kop. De bestuurder die uitstapte, was niet gewond maar maakte volgens de ooggetuige een verwarde, wazige indruk. Het is niet bekend als er alcohol of drugs in het spel waren.

De Surinaamse politie is nog bezig met het onderzoek, dus later meer. De schade aan de paal en de auto is enorm.

Foto: Desiré Eendragt