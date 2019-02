Slachtoffers bij ernstige aanrijding omgeving Peperpot in Suriname

PARAMARIBO, 26 feb – In de omgeving van Peperpot in Suriname zou er sprake zijn van een ernstige aanrijding. Volgens eerste berichten moest de ambulance dienst uitrijden voor twee slachtoffers. Bronnen melden aan Waterkant.Net dat er mogelijk sprake is van een dodelijk slachtoffer en twee gewonden.

Het zou gaan om een frontale botsing tussen twee voertuigen op de Oost-West verbinding ter hoogte van Peperpot. De lokale politie is nog ter plaatse bezig met het onderzoek. Deze informatie is nog niet officieel bevestigd dus later meer.