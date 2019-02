JCI Paramaribo ‘Business Protocol en Etiquette Seminar’ groot succes

PARAMARIBO, 26 feb – Afgelopen zaterdag 23 februari 2019 heeft JCI Paramaribo een ‘Business Protocol en Etiquette Seminar’ voor meer dan 50 young professionals in Suriname georganiseerd. Het jaarthema van JCI Paramaribo: ‘Invest in Growth to Lead’ gaat ervan uit dat het belangrijk is om te investeren in je persoonlijke ontwikkeling.

Middels het organiseren van dit seminar probeert de organisatie niet alleen haar eigen leden te instrueren over Internationale Protocollaire regels en gebruiken, maar ook de young professionals in de samenleving die in het proces zijn om vorm te geven aan hun carrière vertelt Tachanna Brown, die verantwoordelijk is voor de organisatie van het seminar.

Trainer Nancy Boldewijn heeft ruime ervaring op het gebied van Business Etiquette en heeft een interactieve en praktische sessie verzorgd. Tijdens het seminar zijn verschillende onderwerpen behandeld zoals: kledingvoorschriften, protocolregels, communicatievaardigheden, zakelijk etiquette en tafeletiquette. Ook is de trainer ingegaan op hoe te handelen in een zakelijke omgeving, rekening houdend met verschillen in cultuur en regio.

Erna Poetisie, huisarts bij de RGD, is enorm blij met het initiatief van JCI Paramaribo en geeft aan dat het heel belangrijk is dat je als jongere representatief overkomt. Ze vindt dat er in Suriname niet voldoende aandacht wordt besteed aan dit thema: Eerste indrukken worden vaak binnen zeven seconden na een ontmoeting gemaakt en zijn moeilijk te veranderen. Deelnemer Sabrina Plet is werkzaam in de financiële sector en komt in haar werk vaker in contact met internationale gasten. Door dit seminar heeft zij een beter beeld van hoe je een goede eerste indruk kan maken en welke ongeschreven regels van zakelijke en werkcommunicatie belangrijk zijn om in acht te nemen.

Ryan Rambali, student van de FHR School of Business is van mening dat dit soort initiatieven meer gepromoot kunnen worden. Hij kon het geheel goed volgen en zag duidelijke gelijkenissen tussen de theorie van zijn studie en de praktijkervaring. De training business etiquette besteed aandacht aan basis waarden en normen. Vooral voor jong ondernemers en mensen die door willen groeien is dit heel erg belangrijk .

JCI Paramaribo blikt terug op een vruchtbare en succesvolle sessie en zal vanwege het groot succes en de grote vraag, nagaan of er ruimte is voor een 2e editie. De organisatie zal zich in ieder geval sterk blijven maken voor het creëren van gelegenheden, waarbij zowel haar leden als individuen uit de gemeenschap kunnen investeren in hun groei.