Partij voor Recht en Ontwikkeling bezoekt dorp Godo te Boven Suriname

PARAMARIBO, 25 feb – In vervolg op haar bezoeken aan Marowijne, Coronie, Para en Brokopondo heeft de Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO), het afgelopen weekend een kennismakingsbezoek gebracht aan het dorp Godo, gelegen te Boven Suriname, aan de Gran Rio, in het district Sipaliwini. De partij positioneert zich conform haar statuten inderdaad als een nationale politieke partij, meldt PRO in een persbericht. Daarin schrijft zij verder:

“De PRO gaat voor rechtsbeleving door en ontwikkeling van elke Surinamer, ongeacht etniciteit en woonplaats. De openheid waarmee de mensen de PRO-leden hebben ontvangen, was gewoon verbluffend. In gesprekken met kapiteins en basja’s van Godo zijn de achterstanden in rechtsbeleving en ontwikkeling op verschillende gebieden aan de PRO-leden uiteengezet. Gesteld mag worden dat de bewoners getoond hebben bereid te zijn mee te werken aan de noodzakelijke veranderingen voor een beter leven.

De beleving van de rechten op onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en economische activiteit door de burgers van Boven Suriname zal in het beleid van de PRO, mocht zij regeerverantwoordelijkheid krijgen, tot een prioriteitsgebied behoren. Met een gevoel van schaamte hebben de PRO-leden bijvoorbeeld moeten aanhoren dat de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) over de afgelopen periode nog steeds niet aan al de ouderen te Godo is uitgekeerd. Op de zittende regering wordt bij dezen een beroep gedaan om zich aan haar plichten jegens deze burgers te houden.”