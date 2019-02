‘AZP heeft nimmer anderen belet eerste hulp te bieden aan verkeersslachtoffer’

PARAMARIBO, 26 feb – “Het ambulanceteam van het AZP heeft nimmer anderen belet om eerste hulp te bieden aan het slachtoffer” zegt de directie van het ziekenhuis in Suriname. Daarmee reageert zij op dit artikel van SUR-CAD/117 waarin die organisatie aangaf dat ze afgelopen zaterdag gesommeerd werd te stoppen met levensreddende handelingen ten behoeve van een 52-jarig verkeersslachtoffer, dat kwam te overlijden .

“Wij juichen juist de inzet toe van alle ambulancediensten in Suriname – RGD, RKZ, SUR-CAD en tot voor kort Libi Makandra, die een belangrijke rol heeft vervuld in het district Wanica – en zullen in dialoog treden met alle betrokken stakeholders ter verbetering van de ambulancedienstverlening naar de samenleving toe,” aldus het AZP in een uitgebreide reactie tegen Starnieuws.

Tegen de nieuwssite zegt het AZP dat bij aankomst van de Spoedeisende Hulp (SEH) bleek dat de ambulance van Sur-CAD aanwezig was, maar dat het slachtoffer nog op het wegdek lag en nog niet was overgeplaatst op de brancard. De politie heeft na kort overleg met het ambulanceteam van het AZP, op dat moment volgens protocol deze de instructies gegeven om over te nemen.

De AZP ambulance zou binnen 11 minuten na melding van de Centrale Meldkamer op de plek van het ongeluk zijn aangekomen. Het ambulanceteam AZP heeft daar volgens het trauma protocol al het nodige gedaan voor de opvang van ernstig gewonde traumaslachtoffers en is binnen 10 minuten weer vertrokken om ongeveer een kwartier later weer in het ziekenhuis aan te komen met het slachtoffer zegt de directie.