PARAMARIBO, 17 feb – De Amerikaanse natuurbeschermer Russell Mittermeier noemt de lokroep van rijke landen, die azen op de natuurlijke hulpbronnen van ontwikkelingslanden, één van de grootste bedreigingen voor de natuur. ‘Commerciële houtkap is slecht voor Suriname’ zegt Mittermeier, die in Suriname is voor de klimaatconferentie ‘High Forest Cover, Low Deforestation’ (HFLD). Hij adviseert Suriname niet te zwichten voor exploitatiedrang van het bos schrijft De Ware Tijd.

Hij noemt als voorbeeld Madagaskar, waar 90 procent van het bos gekapt en uitgegeven is in voornamelijk houtconcessies aan buitenlandse maatschappijen en voor het opzetten van tal van projecten. “Ook al zal de wereld miljarden dollars uitgeven aan dat land voor bescherming, het zal nooit meer de oorspronkelijk status bereiken als een land met een hoge bosbedekking, wat enorm belangrijk is voor de wereldgemeenschap” aldus Mittermeier tegen De Ware Tijd.

De Amerikaan prijst Suriname dat het als meest beboste land van de wereld het initiatief heeft genomen om een klimaatconferentie te organiseren. Bekijk een item hierover bij Apintie TV: