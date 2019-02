Vreedzaam milieuprotest tijdens HFLD klimaatconferentie in Suriname

PARAMARIBO, 14 feb – Terwijl vandaag in Suriname de High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD) klimaatconferentie werd gehouden, hielden enkele milieuactivisten een vreedzaam milieuprotest op het Onafhankelijkheidsplein. Het protest is niet gericht tegen de conferentie, maar tegen de valse beloftes die door politici en beleidsmakers worden gemaakt.

Hierbij werd aandacht gevraagd voor de dieren en de mensen die leven in de bossen en de dupe worden de vernietiging van de natuur. Verschillende diersoorten komen op de lijst van bedreigde dieren, waaronder de jaguar, want de jacht op dit diersoort is aan het toenemen. Op de foto is te zien dat de activisten aandacht vragen voor het lot van de jaguars in Suriname.

Op de conferentie in Torarica zelf zei DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons dat de wereld effectieve maatregelen moet treffen tegen klimaatsverandering, uitputting van hulpbronnen en verlies van biodiversiteit. HFLD landen moeten bij elkaar komen om de huidige situatie te bespreken, mechanismen te ontwikkelen om de bossen te beschermen en waar mogelijk die uit te breiden, terwijl de landen ook worden ontwikkeld.

De conferentie in Torarica.