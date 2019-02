Komende week top klimaatconferentie in Suriname over bosbedekking

PARAMARIBO, 10 feb – Suriname houdt in de periode van 12 tot en met 15 februari 2019 een top klimaatconferentie. Deze conferentie heet de High Forest Cover, Low Deforestation (HFLD), conference, Resource Mobilization for Climate Finance. De conferentie vindt plaats in Royal Torarica te Paramaribo.

Suriname vervult samen met nog 10 andere landen een belangrijke rol als het gaat om een hoog percentage bosbedekking dat de negatieve gevolgen van de verwarming van de aarde, minimaliseert. Het land wil een discussie hebben over de toegang tot financiële mogelijkheden om de duurzame sociaal-economische ontwikkeling verder opgang te brengen.

Suriname als een van de HFDL landen beschikt over unieke milieucondities maar wordt tegelijkertijd buiten zijn schuld om ook bedreigt door de zeespiegelstijging. Ons land wordt geconfronteerd met negatieve gevolgen, waarvan wij de oorzaak niet zijn en die het land veel geld kosten. Toegang tot financieren om deze problemen aan te pakken is erg moeilijk. Tijdens de conferentie moet er gediscussieerd wordt over hoe de toegang tot middelen vergemakkelijkt kan worden.