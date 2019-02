Stagiaire die drugs uit Suriname smokkelde terug in NL; is erin geluisd door vriend

ROTTERDAM, 10 feb – De Nederlandse stagiaire die afgelopen weekend in Suriname op de Johan Adolf Pengel luchthaven werd opgepakt nadat er 1.100 gram cocaïne in parfum flessen in haar bagage werd gevonden, is weer in Nederland. De 20-jarige Florence D. uit Geffen (Brabant) zegt dat ze door een 26-jarige Surinaamse vriend, die ze amper 4 maanden kende, erin geluisd is.

Florence is donderdag weer vrijgelaten en is inmiddels weer op Nederlandse bodem. Ze is nog altijd verbijsterd over haar hachelijke avontuur. De Brabantse heeft vier dagen in Suriname vast gezeten en kon door middel van Whatsapp-gesprekken met de vriend, bewijzen dat ze echt niet wist dat er cocaïne vermengd met water in de parfumflesjes zat die ze voor hem mee moest meenemen.

“Neem nooit iets mee voor een ander!” waarschuwt Florence, die wil dat dit nooit meer iemand mag overkomen. De vriend van Florence Rochelly A., heeft volgens de Surinaamse politie toegegeven de flessen parfum met daarin cocaïne, aan haar te hebben gegeven. Hij zit nu vast in Paramaribo.