Veroorzaker aanrijding waarbij 20-jarige mede inzittende overleed had geen geldig rijbewijs

PARAMARIBO, 17 feb – De 22-jarige man die op zondag 3 februari jongstleden een aanrijding veroorzaakte, waarbij de 20-jarige mede inzittende Shaquil Linga overleed, is door de politie in verzekering gesteld. De veroorzaker Leandro S. is niet in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Dat heeft het Korps Politie Suriname gisteren bekend gemaakt.

Op woensdag 6 februari heeft Leandro zich aangemeld op het politiebureau Paranam. De politie van Paranam heeft hem vervolgens overgedragen aan de collega’s van de verkeersunit Regio Midden die belast is met het onderzoek van de aanrijding in kwestie.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Leandro S. door de politie in verzekering gesteld.