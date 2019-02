Auto over de kop en beschadigd buis waterleiding maatschappij Suriname

PARAMARIBO, 17 feb – Een voertuig dat vanmorgen over de Ringweg richting Bennie’s Park reed, kwam op gegeven moment in de trens terecht waar de hoofdbuis van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) loopt. De buis raakte daardoor beschadigd en de SWM was genoodzaakt de watervoorziening af te sluiten om de reparatie aan te vangen.

Waardoor het voertuig in de trens terecht kwam is nog niet bekend. Door de afsluiting raakten delen van Bennie’s Park, Munder en Maretraite verstoken van water. De SWM ging meteen aan de slag om de buis te herstellen.

Een woordvoerder van de waterleiding maatschappij in Suriname zei tegen Starnieuws dat het een heel proces is om het water na herstel van de buis weer zuiver te maken. Er zal eerst diverse malen gespoeld moeten worden vooradat het water weer zuiver is.