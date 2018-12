Betonnen masten van NV Energie Bedrijven Suriname weggehaald na ongeval

PARAMARIBO, 14 dec – De NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) heeft alle betonnen masten, die recent waren geplaatst aan de Jaggernath Lachmonstraat en niet goed stonden, laten verwijderen. EBS is hiertoe overgegaan nadat dinsdag een van de betonnen masten ter hoogte van de Leysweg, omviel en terecht kwam op een rijdende auto.

EBS-technisch directeur Marcel Eindhoven gaf meteen na het ongeval aan dat de EBS had geconstateerd dat er ook andere masten scheef waren gaan staan. “We gaan ze allemaal verwijderen en dan gaan we terug naar de tekentafel. We gaan de zaak onderzoeken om te weten wat er precies verkeerd is gegaan en hoe ze beter geplaatst moeten worden” zei hij dinsdag.

Op de foto is te zen dat alle masten inderdaad zijn verwijderd en langs de weg liggen. Volgens het energiebedrijf zullen de masten na een grondig onderzoek opnieuw worden geplaatst.