Betonnen mast valt op auto in Suriname: deskundigen hadden hiervoor gewaarschuwd

PARAMARIBO, 11 dec – Veel schade vanmorgen aan een personenauto, veroorzaakt door een zware vallende paal van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS). Precies op het moment dat de betonnen paal omviel reed de auto voorbij op de Jagernath Lachmonstraat. De bestuurder kwam met de schrik vrij. Deskundigen hadden eerder gewaarschuwd en kritiek geleverd op de plek en de manier van bevestigen van deze zware betonnen masten.

Begin deze maand werd bekend dat de EBS begonnen was met het plaatsen van betonnen masten langs de Jagernath Lachmonstraat. Het bruinhart hout, dat voorheen werd gebruikt voor de masten, is erg schaars. Vandaar dat de EBS in haar zoektocht naar duurzame alternatieven voor masten geëindigd was bij betonnen masten schreef Starnieuws destijds.

Volgens de nieuwssite zijn de kolossale masten niet op een betonblok bevestigd. Door de regen is de grond rond de mast zacht geworden, waardoor het gevaarte omlaag kwam. Kritische deskundigen hadden volgens Starnieuws eerder reeds gewaarschuwd voor dit gevaar vanwege de wijze van bevestigen. Ook wezen zij op het gevaar van het gebruik van betonnen masten zo dicht langs de weg.

Direct na het ongeval werden deze twee grappig bedoelde plaatjes via social media verspreidt: