Harde regen zorgt voor ernstige wateroverlast in Suriname

PARAMARIBO, 11 dec – Facebook staat er vol van: Surinamers die via hun pagina foto’s en filmpjes delen van wateroverlast in Suriname. Door de zware regen is er sprake van wateroverlast in diverse delen van Paramaribo. Ook de recent vernieuwde Zwartenhovenbrugstraat in hartje Paramaribo is onder water gelopen.

Sommige mensen snappen er niets van: “deze taferelen zijn na een halve dag regen; wat zal er gebeuren als het een week lang regent??” vragen zij zich af. Vooral omdat de grote regentijd nog moet beginnen. Suriname bevindt zich momenteel in de zogenoemde kleine regentijd die loopt van begin december tot eind januari.

Diverse delen van Paramaribo staan onder water | Foto: Bombelman.com

De Meteorologische Dienst van Suriname had dit weer zien aankomen en zegt dat de buien op sommige plaatsen zwaar zijn en soms gepaard gaan met windstoten. Aan het eind van de nacht, voorspelt de Meteodienst nevel en mist op sommige plaatsen. Er wordt gewaarschuwd voor wateroverlast, rukwinden en blikseminslag. Na woensdag wordt mooi weer voorspeld voor het kustgebied.