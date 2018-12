EBS: ‘mast omgevallen door slappe bodem als gevolg van regen in Suriname’

PARAMARIBO, 11 dec – De NV Energiebedrijven Suriname heeft een officiële reactie naar buiten gebracht naar aanleiding van het omvallen van een betonnen mast vanmorgen. Daarbij raakte de mast een auto en kwam de bestuurder met de schrik vrij. Volgens de EBS ‘is de mast omgevallen door de slappe bodem als gevolg van regen’.

“Er zijn verder ook andere masten geconstateerd die scheef zijn gaan staan. Mogelijk door hetzelfde probleem. Die gaan we vandaag allemaal verwijderen en dan gaan we terug naar de tekentafel. We gaan de zaak onderzoeken om te weten wat er precies verkeerd is gegaan en hoe ze beter geplaatst moeten worden” zegt EBS-technisch directeur Marcel Eindhoven.

EBS is drie weken terug gestart aan de Jaggernath Lachmonstraat met het vervangen van de houtenmasten met betonnen masten, die ook van nieuwe straatverlichting worden voorzien. Vanuit de Johan Adolf Pengelstraat tot en met de Coesewijnestraat hebben de masten een hoogte van 9 meter. Verder richting het westen hebben de masten een hoogte van 12 meter.