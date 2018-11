Kort geding: stichting eist verbod op ‘racistische nationale Sinterklaas intocht’

HAARLEM, 13 nov – Vandaag dient in Haarlem een kort geding van tegenstanders van Zwarte Piet tegen de organisatoren van de intocht van Sinterklaas in Zaanstad. Het kort geding is aangespannen door de stichting Majority Perspective. De stichting eist een verbod op de volgens haar ‘racistische nationale intocht in Zaanstad’.

Ook het Commissariaat voor de Media (CvdM), de Staat, Kijkwijzer en mediabedrijf Vinke Vision zijn gedagvaard. Volgens de stichting maken al deze partijen zich schuldig aan het niet naleven van wetten en internationale verdragen.

Volgens de NOS hebben een handjevol voor- en tegenstanders van Zwarte Piet zich verzameld bij de rechtbank van Haarlem voor het kort geding. Morgen om 16.00 uur volgt de uitspraak. De rechter benadrukte direct dat het niet om een volledig verbod van de intocht gaat, maar om een verbod van Zwarte Piet.