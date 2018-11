Vakbond: arbeiders Newmont Suriname leven tussen angst en vrees

PARAMARIBO, 13 nov – Arbeiders van Newmont Suriname leven elke dag met vrees voor ontslag. Volgens de vakbond biedt de arbeidsovereenkomst bij dit goudwinningsbedrijf geen enkele zekerheid. De overeenkomst is voor ‘bepaalde tijd.’ “Ook is er in opgenomen dat de werkgever het recht heeft om de overeenkomst op elk moment te beëindigen”, zegt vakbondsleider Murwin Leeflang. Het maakt het plannen voor de lange termijn haast onmogelijk.

Handelsbanken accepteren geen werkgeversverklaring van Newmont Suriname. Dus is er ook geen dekking voor een lening of hypotheek. In werkgeversverklaringen die het bedrijf verstrekt, is namelijk een ‘disclaimer’ opgenomen. Daarin staat dat Newmont Suriname zich niet aansprakelijk stelt. “Deze disclaimer bezorgt de mensen problemen, omdat banken niet willen werken met zo’n verklaring”, zei Leeflang tijdens een persconferentie.

Het maakt het maar moeilijk steeds de animo te vinden om te werken. De vakbond heeft onlangs een voorstel ingediend voor een collectieve arbeidsovereenkomst. Als overeenstemming wordt bereikt, zal het de eerste zijn bij Newmont Suriname. Leeflang houdt rekening met een harde strijd, gezien de ervaringen met andere multinationals. Hij wil ook dat de arbeiders de kans krijgen in goud te beleggen.