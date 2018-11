PRIDE vlag in brand gestoken op terrein politieke partij PALU in Suriname

PARAMARIBO, 1 nov – Op het terrein van de politieke partij PALU in Paramaribo is een zogenoemde PRIDE vlag door onbekenden in brand gestoken. Ook een vlag van de PALU ging daarbij in vlammen op. De PALU had de PRIDE vlag vorige week, bij de afsluiting van de PRIDE month, gehesen om de discussie te ondersteunen over de achtergestelde en soms onderdrukte positie van de LGBT groep in Suriname en vooral over hoe verder. Het vermoeden bestaat dat de beweegredenen voor de vernieling gezocht moet worden in het feit dat de PRIDE vlag was gehesen.

“Het in brand steken van de PALU en PRIDE vlag maakt duidelijk dat er nog een lange weg is te gaan naar het bieden van gelijke kansen aan elke Surinamer in de Surinaamse samenleving” aldus de partij in een persbericht. De PALU schrijft verder dat zij zich ervan bewust is dat de discussie over de LGBT groep soms erg felle reacties oproept bij sommige Surinamers. “Het gemak waarmee men zich al dan niet anoniem, tegen de LGBT gemeenschap uitlaat vooral op het internet legt de kwetsbaarheid van onze te recht zo zeer geprezen multi-culturele en multi-etnische samenleving bloot.”

De partij heeft aangifte gedaan bij de politie en geeft aan dat de weerzinwekkende actie om de PALU en PRIDE vlag te verbranden, de PALU niet weerhouden om ook deze discussie voort te zetten. “De PALU zal zich blijven beijveren om elk individu in Suriname gelijke kansen te geven in zijn/haar ontwikkeling en in zijn/haar streven om op te komen voor zijn/haar belangen, ongeacht geslacht, culturele identiteit, etnische achtergrond en seksuele geaardheid” meldt de partij vanmorgen.