Geen bewijs dat broers aanslagen wilden plegen in Suriname

PARAMARIBO, 1 nov – Er kan niet bewezen worden dat de broers Naser I. en Raoul A. terreuraanslagen wilden plegen in Suriname. Dit heeft een politieagent verklaard in de rechtszaal. De agent is betrokken bij het onderzoek. Hij kreeg een reeks vragen te beantwoorden van de verdediging. Er zou ‘niet genoeg’ bewijs verzameld zijn om de broers te betichten van het voorbereiden van terrorisme. Intussen zit het duo al ruim een jaar vast.

De broers zijn sinds vorig jaar aangehouden. Volgens de tenlastelegging worden de broers verdacht van voorbereidingshandelingen om aanslagen te plegen in Suriname. Ook zouden zij jongeren hebben geronseld voor de Islamitische Staat. De zaak van Naser I. en Raoul A. is verdaagd tot eind november. Volgens de familie zijn de gevolgen haast ondraaglijk. Een familielid zegt tegenover de Ware Tijd dat er spanningen zijn.

De gezinsrelaties van de broers zouden zelfs in gevaar zijn. De familie maakt zich grote zorgen. De vrouw van Raoul A. is bevallen terwijl hij in het gevang zat. Volgens de politieman werden Naser I. en Raoul A. al sinds 2015 in de gaten gehouden. Dit gebeurde in opdracht van het Bureau Nationale Veiligheid. “De mannen waren radicaal bezig. Dit blijkt ook uit verhoren van anonieme getuigen”, zei de politieman in de rechtszaal.