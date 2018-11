VIDEO: nieuwe brug over Saramaccakanaal in Suriname eind dit jaar af

PARAMARIBO, 1 nov – Eind dit jaar moet hij opgeleverd worden; de nieuwe brug over het Saramaccakanaal in Suriname. Volgens het Nationaal Informatie Instituut (NII) verlopen de werkzaamheden bij de bouw vlot. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de opritten van de brug in Beekhuizen. In een heldere informatie film, welke hieronder te zien is, heeft het NII gisteren een update gegeven.

Jordan Frijde, project ingenieur bij de directievoerder ACE Consultancy, geeft tijdens een interview met het NII aan dat er tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden wat ‘kleine’ stagnaties zijn opgetreden, met onder andere de nutsbedrijven. Deze stagnaties zijn redelijk goed opgelost, waardoor zij hun target wel kunnen halen.

Bekijk de mooie beelden hier: