Wenkbrauwen leerling geschoren door schooldirecteur in Suriname

PARAMARIBO, 1 nov – Assembleelid Rachied Doekhie eist het ontslag van de directeur van Mulo Henar, nadat de vrouw de wenkbrauwen van een leerlinge had geschoren. Het meisje had een ‘streepje’ in haar wenkbrauwen aangebracht waarna de directeur, om onbekende reden, de wenkbrauwen gedeeltelijk heeft geschoren met een scheermes. Op Facebook verscheen een filmpje waarin het meisje huilend te zien is.

NDP’er Doekhie noemt het barbarisme. “Ik heb dit soort taferelen in mijn jeugdjaren meegemaakt. Maar ik dacht dat de jaren vijftig van de vorige eeuw allang voorbij waren” zei hij tegen Starnieuws. Hij heeft de kwestie intussen ook onder de aandacht gebracht van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

De grootmoeder van het kind, bij wie zij verblijft, heeft aangifte gedaan bij de politie van Henar. Waarnemend regiocommandant, Ulrich Tjin Liep Shie, zegt echter dat de grootmoeder geen strafrechtelijke vervolging wil van de schooldirecteur. Zij wil wel een ernstige waarschuwing.