Saramaccakanaal in Suriname wordt uitgebaggerd voor beter afvoer water

PARAMARIBO, 1 nov – Het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie, OWT&C, is van plan het Saramaccakanaal uit te diepen. Het kanaal zal uitgebaggerd worden. De Wereldbank is bereid het project te financieren. Het Saramaccakanaal is één van de meest belangrijke kanalen in Suriname. Het dient de afwatering van een groot gebied.

Overtollig natuur- en afvalwater van de districten Saramacca en Wanica, Kwattaweg en de omgeving tot Paramaribo Zuid wordt er verwerkt. Het kanaal is ongeveer dertig kilometer lang en ongeveer veertig kilometer breed. “Tijdens en na de werkzaamheden zullen milieu- en sociale veranderingen kunnen optreden. Met betrekking tot de planning voor het rehabiliteren van het Saramaccakanaal zijn onderzoekingen verricht”, meldt het Nationaal Informatie Instituut.

Ritesh Sardjoe, senior technisch medewerker van OWT&C zegt dat de laatste volledige onderhoudsbeurt ruim zestig jaar geleden plaats vond. Het Saramaccakanaal is ondertussen in delen dichtgeslibd, waardoor het overtollig water bij regen niet snel doorstroomt naar de Suriname- of Saramaccarivier. Hierdoor ontstaat er wateroverlast in sommige gebieden.

Volgens planning moeten de werkzaamheden in 2024 afgerond zijn.