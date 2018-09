Politie Suriname: ‘Onderzoek naar Oedit op een dood spoor’

PARAMARIBO, 20 sep – Het justitieel onderzoek naar de ondernemer Oedit, verdachte in de zaak van het vliegtuig dat op 13 maart met 488 kilo cocaïne aan boord op zijn rijstareaal in Saramacca werd onderschept, schijnt op een dood spoor te zijn. Dat zei minister Stuart Getrouw van Justitie in Suriname gisteren op een persconferentie.

Oedit vluchtte enkele dagen na de onderschepping van het vliegtuig naar Nederland waarna Suriname een rechtshulpverzoek indiende bij Nederland. In juni was Suriname ervan overtuigd dat het rechtshulpverzoek zou worden ingewilligd. Het onderzoek is volgens de minister echter stil komen te liggen, omdat Nederland nog steeds geen invulling heeft gegeven aan een rechtshulpverzoek van Suriname om deze verdachte in Nederland op te sporen en aan te houden.

“Het onderzoek is in een bepaalde fase beland waarbij wij niet teveel kunnen uitwijden”, zegt Getrouw. De bewindsman zegt volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd niet veel meer over deze zaak te kunnen melden, omdat de Nederlandse autoriteiten dit verzoek met het Openbaar Ministerie in Suriname en in het verlengde daarvan het Korps Politie Suriname dienen af te wikkelen.