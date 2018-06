Suriname zal Nederland om hulp vragen bij opsporing ondernemer Oedit

PARAMARIBO, 1 jun – De Surinaamse justitie zal officieel een rechtshulpverzoek indienen bij Nederland. Gevraagd zal worden te helpen bij het opsporen en aanhouden van ondernemer Radj Oedit. Dit zegt Robert Prade, waarnemend hoofd van de afdeling Bestrijding Zware Criminaliteit van het Korps Politie Suriname. Het indienen is een kwestie van dagen. Er moet nog alleen wat ‘administratie’ worden afgehandeld. Radj Oedit wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Hij verblijft al enige tijd in Nederland.

Volgens Oedit verblijft hij er voor gezondheidsredenen. Hij vertrok kort nadat midden maart een bij drugshandel gebruikt vliegtuig werd onderschept op een stuk land dat op zijn naam staat. Dat was in Saramacca, waar ook het rijstbedrijf staat van Oedit. Hij zei zich binnen twee weken te zullen aanmelden bij de politie, overtuigd als hij was van zijn onschuld. Intussen zijn ruim twee maanden verstreken en is van de ondernemer nog geen spoor te zien.

In het vliegtuig is bijna vijfhonderd kilogram cocaïne gevonden. De politie arresteerde vijf Surinamers, allen arbeiders van Oedit. De mannen zijn intussen vrijgelaten. Twee Brazilianen die ook waren aangehouden, zitten nog steeds vast. Het vliegtuig was gedwongen te landen, toen het illegaal het Surinaamse luchtruim binnen kwam. Oedit zegt grote verliezen te hebben geleden door de ‘valse beschuldigingen’.