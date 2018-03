Politie zoekt ondernemer i.v.m. drugsvliegtuig en duikboot

22 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 22 mrt – De Procureur-generaal in Suriname heeft opsporing gelast van de ondernemer Ramchender (Radj) Oedit. Hij wordt gezocht in verband met de 488 kilogram cocaïne die onlangs onderschept is in Saramacca en de duikboot die is aangetroffen. Oedit, die ook eigenaar is van Ramasha radio en tv, is ondergedoken.

De ondernemer wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie en overtreding van de Wet Verdovende Middelen. De percelen waar de drugs zijn aangetroffen, behoren aan hem toe. Zeven personen, onder wie ook werknemers van Oedit, zijn ingesloten. Oedit had eerder aangegeven niets van de drugs te weten, terwijl hij al eerder in verband was gebracht met drugszaken.

Eenieder die informatie kan verstrekken over de verblijfplaats van deze verdachte wordt verzocht om contact te maken met de afdeling Narcotica Brigade van het Korps Politie Suriname op de telefoonnummers 404866; 404747, de Centrale Meldkamer op 115 of de dichtstbijzijnde politiepost.