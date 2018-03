Eigenaar rijstbedrijf eerder in verband gebracht met drugs

17 maart 2018 | |

PARAMARIBO, 17 mrt – Het drugsvliegtuig dat dinsdag in Suriname werd onderschept, landde op een airstrip van een rijstbedrijf dat toebehoort aan Radj Oedit. Hij is ook de eigenaar van het terrein waar eerder deze maand een drugsduikboot werd onderschept. Oedit erkent de beide vondsten maar ontkent elke betrokkenheid. Hij is echter al een paar keer door Nederlandse media in verband gebracht met drugszaken.

In dit artikel uit het jaar 2000 noemt Dagblad Trouw al de naam van Oedit. De krant schreef toen: “..Hij (Parmessar/red.) werd een paar jaar geleden in de VS aangehouden toen hij samen met Radj Oedit, alias ‘Escobar’ een vliegtuig wilde kopen en betalen met contant geld..”

Ook het blad Vrij Nederland heeft het, recent nog in 2014, over Oedit in dit uitgebreid artikel over Bouterse. Vrij Nederland schreef: “..In dat explosieve document uit 1999 beweerde de kroongetuige (Van Loon/red.) dat hij midden jaren negentig in contact was gekomen met mensen van het zogeheten Suri-kartel. Hij was samen met zijn Belgische handlanger Marcel Geladi via Frans-Guyana naar Suriname gereisd om daar in Paramaribo zaken te doen met Radj Oedit, een gekend kopstuk uit de Surinaamse drugsscene..”

Volgens de NOS roepen de gebeurtenissen bij de Surinaamse bevolking vele vragen op. Zo is het onduidelijk hoe er een drugsvliegtuig kon landen op het terrein van iemand bij wie kort daarvoor door de politie een drugsduikboot was aangetroffen. Saillant detail is volgens de omroep dat het een publiek geheim is dat Oedit een van de geldschieters is van de Nationale Democratische Partij, de politieke partij van president Bouterse.