Bisschop Steve Meye in Suriname legt functies tijdelijk neer na schandaal

PARAMARIBO, 8 sep – De Surinaamse Bisschop Steve Meye heeft zijn functies tijdelijk neergelegd totdat helderheid is in het schandaal waarin hij momenteel verwikkeld is. Ook treedt hij terug als voorzitter van de Vereniging van Volle Evangelie- en Pinkstergemeenten in Suriname (VVEPS), schrijft de Ware Tijd (dWT)

De voorganger bij de gemeente Gods Bazuin Ministries en geestelijk adviseur van president Desi Bouterse, wordt door een jonge vrouw beschuldigd van misbruik. De publicatie van het schandaal door dWT zorgde afgelopen woensdag voor enorme opschudding, vooral in de christelijke gemeenschap. Volgens dWT geldt Meye als één van de meest invloedrijke predikanten van de afgelopen twintig jaar.

De vrouw heeft op 14 september 2017 melding gedaan wegens verkrachting bij de Politie Noorderkempen in België, waar ze woont. Het incident zou zich op 28 april 2017 hebben voorgedaan in Hotel Van der Valk in Amsterdam, Nederland, blijkt uit de melding.