Fred Kulturu Shop breidt uit in Rotterdam

ROTTERDAM, 7 sep – Fred Fitz-James is een Surinaamse cultuur-ondernemer in Nederland. In 1972 kwam hij naar Nederland. Hij werkte jaren in het onderwijs, maar organiseerde ook tal van culturele festivals zoals het Colored Festival in Den Haag. Ook na zijn pensioen is Fitz-James een actief baasje. Onder andere in zijn winkel; de Fred Kulturu shop in Rotterdam.

Onlangs werd de winkel uitgebreid. Speciale gast was mode-ontwerpster Janelle Oosterling uit Suriname. Zij heeft aan verschillende internationale fashionshows meegedaan. Op 1 juli jl. won Oosterling in Paramaribo de Koto show van het RK Bisdom.

Sam Jones doet verslag: