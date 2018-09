Vanavond: After Summer Caribbean Party met PASSION in Rijswijk

RIJSWIJK, 8 sep – Vanavond kun je in de Sir Winston Club te Rijswijk weer genieten van de altijd gezellige After Summer Caribbean Party! We gaan dansen met de populaire live band PASSION | UrbanKawina – All Night Long! Natuurlijk zijn de top DJ’s STIEKZ, SENZY & MEO MANIA van de partij. En dit keer wordt het DUBBEL FEEST want de Sir Winston Club heeft een frisse update! In de zomer vond er namelijk een -verbouwing- plaats en de club is vernieuwd!

Carifesta staat garant voor kleurrijk publiek en lekkere Caraibische muziek, waaronder de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits uit Suriname! Het wordt weer een echte Carifesta avond zoals je dat gewend bent, met gezelligheid, leuke mensen en altijd een topsfeer, dus haal je kaarten op tijd via www.carifesta.nl.



CARIFESTA presents: AFTER SUMMER PARTY!

Datum: zaterdag 8 september 2018

Tijd: 23.00u – 04.00u

Locatie: Sir Winston Club Rijswijk (ingang Casino)

Adres: Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Muziek: Passion, Stiekz, Senzy & Meo Mania

Catering: Surinaams-Javaans(Royal Java Food)

Toegang: 25+ (beveiliging aanwezig)

Dresscode: club

Entree: tickets online via www.carifesta.nl (poort duurder!)

Info: 010-2151770