Bisschop Steve Meye uit Suriname beschuldigd van misbruik

PARAMARIBO, 5 sep – De Surinaamse Bisschop Steve Meye ligt onder vuur. De voorganger van Gods Bazuin Ministries International wordt door een jonge vrouw beschuldigd van seksueel misbruik. De Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) publiceerde vandaag een uitgebreid verhaal hierover. Daarin ontkent Meye, die ook geestelijk adviseur van president Desi Bouterse is, alle aantijgingen.

Volgens dWT woont de jonge vrouw in kwestie in België en zou het geval zich op 28 april 2017 hebben voorgedaan in een Van der Valk Hotel in Amsterdam. Ze vertelde de krant tot in details wat er zich allemaal heeft afgespeeld. Ook dat ze door de Bisschop ontmaagd zou zijn.

Haar moeder probeerde tevergeefs de zaak met Meye te bespreken maar kreeg steeds nul op rekest. Zijn advies was om te bidden en de zaak aan god over te laten.