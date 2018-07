Met schaafijs ga je de hitte echt goed te lijf

AMSTERDAM, 27 jul – Schaafijs is de beste manier om effectief af te koelen tijdens deze hete dagen in Nederland. Dat zegt professor Hein Daanen, hoogleraar thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daanen noemt het eten van schaafijs de allerbeste ‘drank’. Vandaar dat schaafijs in Suriname zo ingeburgerd is, denken wij dan.

“Een flink glas geschaafd ijs brengt de lichaamstemperatuur sterk omlaag. Het wordt ook met veel succes door topsporters gebruikt. Dat moet je dan dus wel weer niet te snel opeten, want dan koel je te snel af” aldus de professor tegen de NOS.

De afgelopen dagen was het in Nederland heter dan in Suriname en dat is voor veel mensen geen pretje. Morgen volgt er regen en dan neemt de temperatuur weer af.