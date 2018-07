Suriname heeft nog veertig rechters nodig voor gezonde rechtsgang

PARAMARIBO, 28 jul – Voor een gezonde rechtsgang zijn nog zeker veertig rechters nodig. Dit zegt mr. Dinesh Sewratan, rechter en voorzitter van de Raad Rechters In Opleiding, RIO. Het huidige bestand van negentien rechters is bij lange niet voldoende. De vraag is enorm, maar het rendement uit de twee opleidingsrondes die tot nog toe zijn gehouden, is pover. Slechts twee kandidaten hebben de eindstreep gehaald. De lat wordt hoog gelegd.

Volgens Sewratan wordt daar bewust voor gekozen. De eisen kunnen liever heel hoog zijn dan dat kandidaten gedurende de opleiding bedankt moeten worden. De raad heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie. Volgens het Nationaal Informatie Instituut is vooral de bezetting bij de rechterlijke macht ter sprake geweest.

Met het huidige bestand zijn meer efficiëntie en snelheid in het werk niet te realiseren. Maar ook het inhalen van achterstanden is een grote uitdaging. De nieuwe opleiding moet in december van start gaan. Kandidaten worden vooraf onderworpen aan onder meer een antecedentenonderzoek en pyschologische testen. Tijdens het bezoek is ook gesproken over de vergoeding van de raadsleden.