VHP Jongerenraad boekenproject in Suriname

PARAMARIBO, 28 jul – In het kader van het boekenproject van de VHP Jongerenraad in Suriname is dit boekenproject voortgezet in de districten Paramaribo en Para. Om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden, zal elke regering tenminste zorg moeten dragen voor gekwalificeerde leraren, een goede leeromgeving, maar meer nog genoeg leermiddelen. Dat het heden ten dage chaotisch en slecht toegaat binnen de onderwijssector, is alom bekend.

De VHP- Jongerenraad is reeds geruime tijd bezig middels boekenprojecten in diverse districten, schoolbezoeken te brengen waarbij zij tot de conclusie komt dat de onderwijssector steeds meer inlevert. Het is triest dat anno 2018 zelfs scholen in Paramaribo geen vuilnistonnen, prik-en mededelingenbord, behoorlijke omrastering, genoeg meubilair en menswaardige lokalen hebben voor leerlingen.

Oude vuilnistonnen worden beplakt, het schoolerf is begroeid met gras, vuil wordt gewoon op het schoolerf aangetroffen. Leerkrachten moeten tot vervelens toe letterlijk met de situaties op de scholen leren omgaan en blijven improviseren om de scholen een goed gezicht te geven. Een bijzondere taak, waarvoor ze zeker heel veel respect verdienen.

De VHP Jongerenraad is zich ervan bewust dat door het opsommen van de problemen binnen de onderwijssector, de problemen niet worden opgelost. Een helpende hand bieden aan de scholen, is eerder gewenst en zo voorkom je de verdere neergang van het onderwijs. Door goede leermiddelen te voorzien is het onderwijsniveau op deze scholen gegarandeerd.

Met het boekenproject kan de Jongerenraad in de toekomst met trots terugblikken, dat zij middels haar maatschappelijke en sociale bijdrage, een bijdrage heeft geleverd voor de ontwikkeling van goed gevormde burgers. Enkele scholen die in aanmerking zijn gekomen, te weten: Mulo Onverwacht, Mulo Paranam, Mulo O.S. Willen van Lier, GLO O.S. Accaribo en GLO A.R. Einaar school, Mulo Latour-2 en stg Arya Dewaker. Vanwege de grote vraag en nood in Para is de donatie in dit district, met steun van VHP Nederland, tot nu toe het grootst geweest.

De VHP Jongerenraad doet een dringend beroep op de regering, haar verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor gekwalificeerde leraren en een goede leeromgeving. Tenslotte spreekt de raad de hoop uit dat deze aanwinst voor de scholen een behoorlijke bijdrage mag leveren bij de ontwikkeling van het kind.