Handelaren verdienen geld aan lage euro koers in Suriname

PARAMARIBO, 21 jul – Deze week werd bekend dat justitie in Nederland naast de eerder aangehouden 19 miljoen euro, opnieuw 4 miljoen euro afkomstig uit Suriname in beslag heeft laten nemen. De euro wordt in Suriname minder waard omdat commerciële banken de munt weren vanwege de onzekere situatie die door de inbeslagnames is ontstaan. De koers van de euro is inmiddels met meer dan 10 procent gedaald.

Volgens de NOS is dit een tegenvaller voor de toeristen maar ook voor de Surinaamse pensionado’s en mensen die geld opgestuurd krijgen van familie in Nederland. Er zijn echter ook mensen die garen spinnen bij de huidige situatie, vertelt een manager van een groot wisselkantoor in Suriname aan de omroep. “De euro is op dit moment in Suriname nog maar 1,06 Amerikaanse dollar waard terwijl je er overal ter wereld ruim 1,17 dollar voor krijgt. Het zijn met name Chinese handelaren die euro’s in Suriname opkopen en ze cash meenemen naar Guyana, Frans Guyana, Curaçao en China.

“Daar worden ze omgewisseld tegen de normale koers,” legt de manager van het wisselkantoor uit. “Op elke 100.000 euro die je op die manier wisselt verdien je dus ruim 10.000 Amerikaanse dollar. Er worden in Suriname op dit moment een aantal mensen heel rijk door de ongewenste en dus goedkope euro” aldus de man tegen de NOS.