Nieuw boek Theo Para over de rechtsorde onder Bouterse in Suriname

AMSTERDAM, 21 jul – Het nieuw verschenen boek van de Surinaamse essayist Theo Para heet ‘Verzwegen werkelijkheid’. De subtitel luidt: ‘De rechtsorde onder Bouterse’. Het boek is een verzamelbundel van eerdere columns en een tweetal nieuwe stukken – waaronder Rechtvaardig burgerschap – die speciaal voor het nieuwe boek zijn geschreven. Het boek leest als een intellectueel spannende en onthullende bespiegeling over het Suriname onder president Bouterse. De laatste heeft een Nederlandse drugsveroordeling op zak en is hoofdverdachte in het 8 december strafproces.

Grote thema’s in Verzwegen werkelijkheid zijn de Surinaams-Nederlandse betrekkingen, de integriteit van het presidentschap, de constitutionele en economische crisis, de sociale ongelijkheid, de zelfamnestiewet, het 8 december strafproces en het proces van nationale verzoening. Het voorwoord is geschreven door Antoine de Kom, award winning dichter, psychiater en kleinzoon van de bekende Surinaamse vrijheidsheld en Nederlands verzetsstrijder Anton de Kom.

Verzwegen werkelijkheid is het vijfde boek van Theo Para, die als publicist, 45 jaren geleden met zijn eerste maatschappijkritische stukjes over zijn geboorteland Suriname, begon. Het boek is verschenen bij Uitgeverij Van Gennep ( paperback, 208 pagina’s, €19,95).