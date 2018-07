NDP-parlementariër: weer geldzending uit Suriname aangehouden

PARAMARIBO, 17 jul – In Nederland is weer een geldzending aangehouden. Het zou om ruim vier miljoen euro gaan. De aanhouding gebeurde in opdracht van de Nederlandse justitie. Amzad Abdoel (NDP) heeft in het parlement vragen gesteld aan de regering. Abdoel wil onder meer weten of een geldverzending van de Republic Bank in beslag is genomen in Nederland. De aanhouding komt bovenop de eerdere, waarbij ruim negentien miljoen euro in beslag is genomen.

Volgens Abdoel is het geld van de Republic Bank via Nederland verzonden met als eindbestemming Trinidad & Tobago. Toen het geld per KLM-vlucht in Nederland aankwam, heeft de Nederlandse justitie het in beslag genomen. Abdoel zegt dat de inbeslagnames het parlement ‘ernstige zorgen’ baren. Hij vindt het daaom noodzakelijk dat de regering uitleg geeft aan het parlement.

Ook parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en fractieleiders van de oppositie willen uitleg. De regering heeft intussen toegezegd antwoord te zullen geven. De eerste geldzending kwam van de Centrale Bank van Suriname. Het geld was bestemd voor de betaling van importen. Volgens de Nederlandse justitie kan het nog maanden duren eer het aangekondigde onderzoek naar de herkomst van het geld wordt afgerond.