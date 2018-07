Bouterses NDP vindt excuses minister Blok niet aanvaardbaar

PARAMARIBO, 21 jul – Regeringspartij NDP vindt dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Suriname ‘in de kern van zijn bestaan heeft geraakt.’ Volgens de partij van Desi Bouterse is Blok in zijn excuses niet ver genoeg gegaan. Weliswaar wordt toegejuicht dat de minister inziet dat hij heeft geblunderd en in de fout is gegaan. Suriname is onnodig denigrerend bejegend. Als hoogste diplomaat van het Koninkrijk der Nederlanden had Blok beter moeten weten Toch is de NDP van oordeel dat de minister in zijn brief met excuses de kern van de gewraakte uitspraken niet raakt.

“Wanneer minister Blok Suriname juist op het punt raakt, dat maakt dat het is wat het is, juist op het punt waar je zou kunnen zeggen, dat is de essentie van wat Suriname is, juist op het punt waarbij gesteld kan worden dat dit het wezen is van wat Suriname is, namelijk zijn multiculturaliteit, het leven van verschillende bevolkingsgroepen met elkaar, kan het niet dat minister Blok in zijn schrijven juist dat stuk niet recht trekt”, stelt de partij.

Blok zou tegen Suriname en de wereld moeten zeggen dat zijn waarneming en constatering, dat Suriname vanwege haar multi-etniciteit een ‘failed state’ is, pertinent onjuist is. “De partij kan pas overwegen de excuses te accepteren, indien ze de kern van de gedane uitspraken raken. Zij ondersteunt de regering en het ministerie van Buitenlandse Zaken in deze en blijft alle internationale bewegingen op dit stuk volgen”, aldus de NDP.