Regering: ‘Noodhulp voor zuiden van Suriname komt op gang’

PARAMARIBO, 10 juni – Het Nationaal Coördinatie Centrum Rampenbeheersing in Suriname zal vandaag de eerste vluchten uitvoeren met voedsel en andere noodhulp voor de getroffen dorpen in zuid-Suriname. Dat meldt het Nationaal Informatie Instituut. Door de extreme en aanhoudende regenval is er volgens de regering sprake van een noodsituatie in dat gebied. Zo zijn de kostgrondjes van bewoners vernietigd door het vele water. Ook zijn vijf dorpen verstoken van voedsel, water en medicijnen.

Eerder gaf president Desi Bouterse aan dat de dorpen in zuid-Suriname alleen via de lucht te bereiken zijn. Door de constante regenval kunnen er geen vliegtuigen landen. Bij deze lezing werden vraagtekens gezet omdat de Luchtvaartdienst en luchtvaartmaatschappijen dit niet konden bevestigen. Nu zullen er dan wel vluchten uitgevoerd worden.

De president heeft zich samen met kopstukken van de regering en overige relevante diensten gebogen over de onstane zorgwekkende situatie in zuid-Suriname als gevolg van de aanhoudende neerslag. In dit verslag geeft het staatshoofd wat meer duidelijkheid: