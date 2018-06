AMSTERDAM, 10 jun – Vandaag is oud-imam Abdullah Haselhoef overleden. De in Suriname geboren Haselhoef verwierf na de aanslagen in New York op 11 september 2001, landelijke bekendheid als officieuze woordvoerder van moslims in Nederland. Hij sprak tijdens een herdenkingsdienst, waarbij onder andere het Nederlandse kabinet, kroonprins Willem-Alexander en Máxima Zorreguieta aanwezig waren. Toenmalig premier Wim Kok was zeer te spreken over zijn bijdrage. Daarna was Haselhoef regelmatig op de Nederlandse televisie te zien.

Regillio Frank Haselhoef (Paramaribo, 1968) werd in Suriname geboren, als zoon van een uit uit Amsterdam afkomstige Joodse vader en een islamitische moeder. Zijn ouders scheidden toen hij twee was, waarna hij op zijn vierde met zijn moeder naar Nederland kwam. Haselhoef groeide op in de Haagse wijk Duinoord. In 2007 verliet hij Nederland na pesterijen in zijn woonplaats.

Pim Fortuyn nam een kritische reactie van Haselhoef op in een herdruk van zijn boek over de islam, die in het najaar van 2001 verscheen. De twee gingen 2001 ook met elkaar in gesprek in het tv programma Zembla(zie hieronder). Abdullah Haselhoef overleed na een auto-ongeluk.