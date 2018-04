Drugs in dubbele bodem container voor vrachtruim vliegtuig

PARAMARIBO, 9 apr – Het Bestrijding Internationale Drugs team (BID team) van het Korps Politie Suriname heeft gisteren bij controle 55 pakken drugs aangetroffen in dubbele bodem van een container. Het gaat volgens de politie om een container waarin koffers worden geladen, waarna de container met koffers wordt geplaatst in de bagage ruimte van een vliegtuig. Dat meldt het Korps Politie Suriname

De wetsdienaren ontdekten op zondag 8 april ongeregeldheden tijdens de reguliere controle, waarna er een onderzoek is ingesteld en een dubbele bodem is ontdekt. De drugs zijn in beslaggenomen en overgedragen aan de afdeling Narcoticabrigade. Er zijn vooralsnog geen aanhoudingen verricht. De afdeling Narcotica onderzoekt de zaak.

Het is de zoveelste drugsvangst in korte tijd die betrekking heeft op Suriname. Vorige week vond de douane nog 42 kilo cocaïne in bewerkte containers. Eind vorige maand werd 270 kilo cocaïne uit Suriname in Antwerpen onderschept en eerder die maand werd in Saramacca een vliegtuig onderschept met bijna 500 kilo cocapasta.