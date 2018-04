Duurzaam-educatief zonne-project op Nieuw Koffiekamp

PARAMARIBO/NIEUW KOFFIEKAMP, 9 apr – In Suriname schijnt de zon volop. Waarom zou je die zon niet kunnen gebruiken om het te kort aan elektriciteit op te lossen, dachten ze in het dorp Nieuw Koffiekamp in het binnenland van Suriname. Of sterker nog: om een transitie van fossiele naar duurzame energie een push te geven. Want brandstof uit de stad is duur en elektriciteit die aangeleverd wordt via het stuwmeer niet altijd constant. En waarom die zonne-energie, die uiteindelijk goedkoper is, niet gebruiken in het onderwijs? Duurzaam onderwijs!

Het Johan Ferrier Fonds, dat zelfredzaamheid hoog in het vaandel heeft, steunt dit initiatief van de Stichting duurzame ontwikkeling Nederland Suriname, kortweg Stichting Dons. Verslaggever Sam Jones nam een kijkje bij de Johannes Kwamieschool in het dorp Nieuw Koffiekamp en maakte een radio- en televisie special van het duurzame-educatieve zonne-project op Nieuw Koffiekamp.

Deze productie is mede mogelijk gemaakt door het Johan Ferrier Fonds dat verschillende onderwijs projecten in Suriname ondersteunt. Elk jaar is er in Nederland ook een Johan Ferrier lezing. Dit jaar vindt die op 24 mei plaats en wordt gehouden door columniste Sheila Sitalsing die met haar scherpzinnigheid en humor mensen aan het denken zet.