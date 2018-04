Opmerkelijk: Adjiedj Bakas noemt Surinamers gieriger dan Hollanders

AMSTERDAM, 10 apr – “Suriname wordt geregeerd door veertig families. Als je daar niet bij hoort, kun je nooit iets bereiken” aldus de 54-jarige trendwatcher Adjiedj Bakas gisteren in een uitgebreid interview met de Volkskrant over afkomst. Bakas komt uit een klein dorp in Suriname en was 18 toen hij naar Nederland vertrok. Nu geeft hij als trendwatcher lezingen over de hele wereld. “Ik ben hier niet gekomen om Surinaams gettootje te spelen” zegt hij in het interview met Robert Vuijsje.

En hij doet nog meer opmerkelijke uitspraken. Zo vindt hij dat Surinamers gieriger zijn dan Hollanders. “Je ziet het bij overleden familieleden die in Suriname begraven willen worden. Een dode Surinamer in een vliegtuig vervoeren kost 10 duizend euro, een levende kost 700. Ze duwen hun oma die op sterven ligt het vliegtuig naar Suriname in, uit angst voor die 10 duizend euro” beweert Bakas.

Bakas heeft het ook niet zo op ‘klagende migranten’. “Alle migranten die lopen te klagen: in de landen waar ze vandaan komen, hadden ze nooit kunnen bereiken wat ze hier is gelukt. Als ze hier niet gelukkig zijn, kunnen ze terug naar het land van hun voorouders. Maar in Suriname haten ze remigranten, die noemen ze euro’s” aldus de trendwatcher in dit interview.

Meer over Bakas: