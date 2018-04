Amerikaans rapport: Suriname doet weinig aan drugsgerelateerde corruptie

PARAMARIBO, 9 apr – Suriname doet als doorvoerland weinig aan corruptie die de handel in drugs bedient. Dit stelt de Amerikaanse overheid in het International Narcotics Control Strategy Report 2018. De drugsgerelateerde corruptie wordt aangemerkt als de grootste hindernis bij de bestrijding van de drugshandel in Suriname. De regering stelt wel officieel de drugshandel te willen bestrijden. De praktijk wijst anders uit.

Er wordt vrijwel geen politieke wil getoond om de aanpak ter hand te nemen. Dit heeft een reeks van hindernissen tot gevolg die stuk voor stuk verband houden met elkaar. “Het feitelijke vermogen van Suriname om de handel in drugs tegen te gaan, wordt ernstig beperkt door drugsgerelateerde corruptie, bureaucratische obstakels en het gebrek aan financiële en materiële middelen”, staat in het rapport.

Ook de verslechterde economische toestand in Suriname wordt als mogelijke grond genoemd. In het rapport wordt melding gemaakt van de grote vangst vorig jaar op de Jules Sedney haven in Paramaribo. Toen is maar liefst zeventienhonderd kilo cocaïne onderschept. Dat er meer wordt gevangen, wordt vooral toegeschreven aan een toename van de productie in Colombia.