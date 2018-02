Graziëlla Hunsel speelt nieuwe rol in The Passion

21 februari 2018 | |

Jazz-zangeres Graziëlla Hunsel Rivero gaat de rol van de bloedvloeiende vrouw vervullen in The Passion. Daarmee wordt meteen duidelijk dat er dit jaar een nieuwe verhaallijn wordt toegevoegd aan het muzikale paasevenement. “Het staat voor hoe ik in het leven sta. Het zien, waarderen en respecteren van de medemens, ongeacht wie je bent, is de sleutel naar het ultieme geluk voor elk mens,” reageert de zangeres. Eerder werd al bekend dat de uit Suriname afkomstige zanger Jeangu Macrooy de rol van Judas speelt in The Passion.

De nieuwe verhaallijn gaat over de genezing van de vrouw doordat ze de mantel van Jezus aanraakt. Tijdens het live-evenement op Witte Donderdag 29 maart in Amsterdam Zuidoost zal Graziëlla onder andere in duet met Jezus te horen zijn. “De durf, de kracht en het doorzettingsvermogen van dit nieuwe personage in The Passion 2018 spreekt mij enorm aan. Opgeven in het leven is ook voor mij geen optie!”

Voor Graziëlla is The Passion dit jaar een thuiswedstrijd: ze is de trotse inwoonster van Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer .Het grote publiek kent haar vooral van haar deelname aan ‘The Voice’, waar ze in 2014 tot de liveshows reikte. Na dit avontuur produceerde en bracht ze verschillende Jazz-crossover singles uit, waarmee ze onder andere de nummer 1 positie bereikte van de Nederlandse iTunes Jazzcharts.

Inmiddels heeft ze haar Ep ‘Minute Made Woman’ vorig jaar uitgebracht onder haar eigen platenlabel ZOGrace Records! en staat zij in verschillende Jazzproducties door het land. Graziëlla Hunsel is dochter van de diva van het Surinaamse levenslied, Anne-Marie Hunsel.(Persfoto Graziella Hunsel Rivero)