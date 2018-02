Nog steeds vraagtekens rond ambassadegebouw in Parijs

21 februari 2018 | |

In De Nationale Assemblee bestaan er nog wat onduidelijkheden rondom de kwestie over de aankoop van een ambassadegebouw van Suriname in Parijs, Frankrijk. Het is voor VHP parlementariër Chandrikapersad Santokhi nog steeds een doorn in het oog dat het gaat om een totale miskoop. Volgens hem is er nog veel meer aan de hand rondom de aankoop van het gebouw welke nu weer wordt verkocht.

Tijdens de vergadering in DNA maandag werd er een motie ingediend waarbij Santokhi aan de regering het verzoek deed om de Procureur-Generaal in te schakelen om een onderzoek in te stellen naar deze zaak. Het gaat volgens Santohki om een totale miskoop, misleiding bij de koop, dat er miljoenen meer zijn betaald zonder dat de regering dit volledig heeft verantwoordt aan het parlement. De aankoop van het pand is in strijd met de wettelijke voorschriften en wettelijk procedures. Vandaar dat aan de regering wordt gevraagd om alle stukken door te geleiden naar het Openbaar Ministerie zodat in samenwerking met het CLAD en nationale en internationale experts een degelijk onderzoek kan komen geeft Santokhi aan.

Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken hiermee geconfronteerd, geeft aan dat de zaak in DNA al breedvoerig is besproken en het ligt inderdaad in de bedoeling dat de Staat het gebouw welke Suriname toebehoort, wil gaan verkopen. De minister geeft ook aan dat de relatie Suriname-Frankrijk een flinke boost gehad heeft welke vastgelegd is in een document ‘La Lettre Diplomatique’. Daarin wordt een nieuw hoofdstuk aangeduid tussen Suriname en Frankrijk en in hoeverre er nog meer diepgang kan worden gegeven aan de relatie bijvoorbeeld op het gebied van milieu en volksgezondheid. Men moet focussen op de positieve samenwerking tussen de beide landen en afstappen van de ‘djoegoe djoegoe’ over het gebouw. Een gebouw dat ons toebehoort.

Yldiz Pollack-Beighle geeft aan dat we nu gaan naar verdieping en uitdieping van de relatie en dat is essentieel. We moeten focussen op de rol van Frankrijk binnen Europa dat voor ons belangrijk is als land en ons buitenlands beleid. En dat is de richting die op dit moment geldt.