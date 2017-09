De macht van de slangengod (Deel 1)

20 november 2007 | |

Door Clark Accord -Volgend jaar is het 145 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname. Velen worden liever niet geconfronteerd met deze bladzijde uit de gezamenlijke Nederland – Surinaamse geschiedenis.

Dat nazaten van slaven de herinnering niet zomaar naast zich kunnen neer leggen, blijkt uit het feit dat winti, de Afro – Surinaamse religie nauw verweven is met de daden van de voorouders. Dat op nakomelingen vandaag de dag de plicht rust, zaken uit het “verre” verleden recht te trekken, blijkt uit een bezoek aan Akata Kondre het winti kamp van Duman(wintipriester) Ramon Macknack in Suriname.

De wintipre

Trom geroffel vult de ruimte onder het zinken dak. Dwingend rolt het de koele avondlucht in om zijn ritme tot ver in de omtrek voelbaar te maken. Het lawaai onder het dak zwelt aan. Het is als een aangename aanslag op de trommelvliezen. De vloer van losse aarde ligt er in afwachting van het voeten geweld maagdelijk bij. De geur van floridawater vermengt met dat van heliotroop – reukwaters om de winti’s gunstig te stemmen – fladdert door de ruimte en breekt je neus open.

De houtenbanken onder de met zinkplaten bedekte tent zijn tot de laatste plek bezet. Ook de witte kunststof tuinstoelen die in schilcontrast staan met het natuurgebeuren dat voorhanden is, zijn niet voldoende om feestgangers en nieuwsgierigen een zitplaats te verschaffen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Daarom is een ieder welkom. De familie viert de wintipre (wintifeest) feest als teken dat het geslacht vrij is van de vloek van de kiri-vodu.(gedode vodu).

De vodu winti, de slangengod zou zich van af vandaag weer inzetten tot voordeel van de familieleden. Zij laten de wereld zien dat ze weer in harmonie zijn met hun winti’s en voorouders. Een goed verloop van het feest, is een teken dat de wraakzuchtige vodu tot in keer is gekomen.

Twee stemmig roept het gemengde koor de winti’s op om samen met de familie het feest van hun bevrijding vieren. Maar eer het zo ver is, roept men de voorouders geesten aan om de komen dansen met de levenden.

Kiri vodu

“Een kiri-vodu is één van de ergste spirituele kwalen die een geslacht kan overkomen.” Vertelt Ramon Macknack ons tijdens het gesprek. “Hierbij heeft één van de voorouders zonder daar erg in te hebben een vodu winti gedood. Dit is meestal generaties terug gebeurd. Waarbij de voorouder een tapijtslang slang heeft gedood. Dit gebeurde meestal tijdens het werk op de plantages. Deze slang is de verpersoonlijking van de vodu winti.

Niet alle tapijtslangen zijn natuurlijk vodu winti’s maar je zal pech hebben dat juist die slang die je dood er ééntje is. Daarom doden Afro – Surinamers tegenwoordig geen tapijt slangen. De wraak van de Vodu gaat door tot in het zevende geslacht na het doden van zo’n slang. Eer het zover is, is zo een familie reeds totaal uitgeroeid. Ramp en tegenspoed treffen het nageslacht van de ongelukkige.

kiri-vodu komt bij verschillende Afro – Surinaamse families voor. Vroeger op de plantage gaf de meester opdracht een slang te doden, als die op de plantage werd gezien. De slaaf kon niet anders doen dan de opdracht van zijn meester volgen. Zijn nakomelingen zitten nu met de problemen opgescheept.

Vooraf gaand aan het feest, vinden verschillende rituelen plaats. In aanwezigheid van de familie wordt uitgezocht wie de voorvader is, die verantwoordelijk was voor het doden van de slang. Die geest wordt opgeroepen en vraagt huilend om vergiffenis om het onheil dat hij over zijn nakomelingen heeft afgeroepen. Ook de nodige rituelen om de geest van de vermoorde vodu gunstig te stemmen, gaan vooraf aan het feest.

Uiteindelijk wordt de gedode vodu begraven. Door symbolisch een uit klei gemaakte slang in een lijkkist ter aarde te bestellen.”

De agidadrum

Nadat de geesten van de overleden voorouders de wintipre met hun bezoek hebben vereert, begin de echte vodu – of agida pre.

Vooraf vraagt Macknack de aanwezigen de sigaretten uit te doen en gedurende de pre niet te roken. Ook alcoholische dranken zijn tijdens het feest uit den boze. Beide zijn zwaar taboe voor de vodu en kunnen de avond laten mislukken.

De ritmisch opzwepende klanken zetten weer aan. Het geluid van een houten bank waarop met drumstokken geslagen wordt stijgt boven de rest van het slagwerk uit. Buiten de tent is het pikdonker. Hier en daar licht een vuurvlieg op in de duisternis. Waardoor de magische karakter van de avond nog groter wordt.

Midden in de tent bevindt zich een totem die door de voorouders van Ramon Macknack gebruikt werd, om de steun van de winti’s op te roepen, voor ze ten strijde trokken tegen de slaven meesters. Rondom deze grote ijzers pot op drie poten waarin een oude geweer, een bijl en wat onherkenbare ijzeren tuig prijkt, wordt er gedanst.

Onder de driekwart maat slagen begeven dansgrage aanwezigen zich ritmisch naar het midden van de tent, waar ze in een cirkel rond de oorlogstotem van Akata kondre dansen. De agida-drum wordt te voorschijn gehaald. Deze heilige drum die volgens Macknack cruciaal is voor de vodu-pre, wordt naar het midden van de tent gedragen. Hier wordt het met bier en pimba (witte klei) ingesmeerd. De anderhalve meter lange trommel wordt daarna, op de schouders van twee dragers gelegd. Met grote halen laat de trommelaar, die achter de dragers aanloopt, het gespannen leer tot leven komen. Zijn doffe indringende geroffel, dringt diep door in de vezels onder de huid.

“Als ik wist dat het een kiri-vodu-pre was zou ik niet komen” fluistert een vrouw naast me op de houten bank. “ Wij hebben dit ook in de familie en moeten daar ook mee in het reine komen.”

“Als het je maar niet moeilijkt.” Fluistert haar buurvrouw. “Meisje moet je kijken…. Kippenvel.” Ze laat haar arm zien. “Hou je zelf hoor. Ga hier geen winti voor me krijgen hoor.” Ze schateren het uit van het lachen.

De dragers lopen in stramme passen tussen de dansende mensen door. De trommel rust zwaar op hun schouders. De trommelaar volgt al trommelend hun pas. Het drietal met de Agida-drum zwenkt van links naar rechts, van achter naar voren en weer terug. Op gegeven moment lopen ze de duisternis buiten de tent in waar een fikse regenbui regeerd. Gebiologeerd volgen de aanwezigen het spel.

“Kijk hoe die agida-drum ze brengt” roept de vrouw naast me verrukt. “Het is wat om te zien hoor. Ze lopen niet van hun zelf hoor. Die trommel brengt ze waar hij wilt.” zegt ze tegen de vrouw naast haar.

Terwijl de agida-drum met haar geroffel de dansenden opzweept van wie sommigen reeds in trans verkeren, komt de familie van de kirivodu de tent binnenlopen. Hun gezicht en ledenmaten,zijn ingesmeerd met pimba (witte klei) en de vrouwen hebben bruine batik sarong omgewikkeld. Hun hoofd is bedekt met dezelfde stof. Gracieus met slangachtige bewegingen dansen ze zich in de richting van de muzikanten. Ze zijn onmiskenbaar in trans. Zo nu en dan worden ze door iemand omhelst, als teken van respect voor de vodu winti die hen in zijn greep heeft.

Tot mijn schrik begint de bank waarop ik zit plotseling heftig te schudden. Een gil stijgt boven de muziek uit. Mijn buurvrouw heeft haar handpalmen vlak tegen elkaar gelegd, haar ogen zijn gesloten, haar hoofd heeft ze in haar nek geworpen. Zittend op haar plek, schommelt ze heftig heen en weer.

De vrouw naast haar knielt voor haar neer en trekt haar schoenen uit. “Dan kan ze de aarde voelen.” zegt ze als ze mijn vragende blik ziet. “Winti’s dansen niet met schoenen aan. Onze voorouders droegen ook geen schoenen” Dan begeleid ze haar vriendin in de richting van de Agidadrum, om samen met de familie te dansen.

De zon begint reeds door te komen als we Akata kondre verlaten terug naar de stad.