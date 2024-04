Powisi voorstander samenwerking DNW en NDP; roept op om niet etnisch te stemmen

Rinaldo Mussendijk, meer bekend als Powisi, is voorstander van een eventuele samenwerking tussen De Nieuwe Wind (DNW) en de Nationale Democratische Partij in Suriname (NDP). De voormalige NDP’er, die van de NDP overstapte naar de VHP, daarna naar de ABOP en nu bij DNW is, stelt dat de paarse partij de enige partij uit deze groep is met wie hij nog steeds contact heeft.

“Met de NDP heb ik wel contact. Dan unu ne span fu koppel samen, want samen moeten we het doen. Maar wan bepaalde groep fu den regering san e denki den srefi wan, den man dati naf kon moro. Meki den man tan even weg. Tuim! Geef een andere ook de kans. Fu saide den tra pikin e leri na skoro? Dan den no man tron president tu. Den musu man tron datra nanga omeni san tu. Unu wan wani nyan a heri moni fu Sranan. En dati no bun. Plus unu ne nyan en bun”, zei Powisi op Culturu TV.

De DNW’er doet een beroep op de Surinaamse kiezer om niet meer etnisch te gaan stemmen omdat zij bijvoorbeeld van Desi Bouterse, Ronnie Brunswijk of een politieke partij houden. De mensen zouden juist hun verstand moeten gebruiken en nu moeten kiezen voor Suriname.

“Unu no kan stem gi wan man san yu lobi. I musu lobi yu kondre. Dan yo si dat het gaat gaan”, aldus Powisi, die recent door de Surinaamse politie is vrijgelaten met tanden uit z’n mond en een verwond gezicht. Hij vermoedt dat de politiek achter deze aanhouding en ‘mishandeling’ zit, omdat de politieagenten hem zouden hebben gezegd dat hij eerst bij de NDP was en daarna is overgestapt naar de VHP, dan ABOP en nu DNW. Er zou volgens hen dus iets mis zijn bij Powisi.

“Als ik zie dat de corruptie daar is, dan kan ik niet daar blijven dralen. Want tu tra man en kon taki dati mi sellout. Ifi mi sellout, dan san Brunswijk du? Wan na a man abi den zetel toch? Je hebt een paar mensen die zeggen dat ik naar geld zocht bij ABOP, terwijl ze niet eens geld verdeelden aan mensen. Ik was keihard voor me land daar”, aldus Powisi.