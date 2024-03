Powisi springt van ABOP naar DNW: “Brunsi, I volk srefi no lobi yu”

Ruim een maand nadat Rinaldo Mussendijk, ook wel bekend als Powisi, zich met een groep uit de getto op het woonadres van vicepresident Ronnie Brunswijk aanmeldde om de steun aan Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij in Suriname (ABOP) te bevestigen, blijkt hij nu ook de geelzwarte partij de rug te hebben toegekeerd.

Powisi had Brunswijk toen laten weten een locatie beschikbaar te zullen stellen voor het openen van een ABOP-centrum te Abra Broki. In een videoboodschap afgelopen week op zijn Facebookpagina liet Powisi weten nu de politieke partij De Nieuwe Wind (DNW) te zullen ondersteunen. Daarbij deed hij een oproep aan een ieder om zich ook aan te melden en hun hart te luchten over welke richting zij Suriname zouden willen zien opgaan.

“Na wan echte nieuw winti yere. Unu ne go gi eigen belang. We go gi Sranan belang. Unu weri fu pina yere. Na wan nieuw winti. Mi wani dati a heri Sranan bevolking kon na wan. Binnenkort wan opening o deh plus unu mag kon registreer unu srefi”, aldus Powisi.

Enkele dagen eerder had Powisi zich reeds negatief uitgelaten over Brunswijk, die volgens hem nu al aan de macht is en toch niets voor volk kan betekenen. Hij vroeg zich af of de tweede man van het blaren aan zijn vingers heeft.

“Babun tere, na Babun skin toch? Dan san na Kaw tere? Brunsi, ye pina a volk go doro. Mi ben bari yu toch? Luku dati yu nooit moro no kon aan de macht. Yo lasi zetel, yo lasi sten. I volk srefi no lobi yu. Mi lobi yu wel”, aldus Powisi, die zijn videoboodschap beëindigde door te stellen dat Jezus Suriname zal overnemen van de mensen die de goden van zes armen aanbidden.

Powisi is vaker met de Surinaamse justitie in aanraking geweest voor verschillende strafbare feiten. Kort voor de verkiezingen in 2020 maakte hij de overstap van de NDP naar de VHP en trok hij samen met VHP-voorzitter Chan Santokhi door de buurten van Abra Broki. Na de verkiezingen veranderde zijn houding tegenover Santokhi en keerde hij door ontevredenheid ook de oranjepartij de rug toe.