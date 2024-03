Brand in stenen woning Berend Lustweg

Deze laagbouw stenen woning aan de Berend Lustweg in Suriname, is afgelopen nacht door brand verwoest.



De politie van Santodorp kreeg rond 04.00u melding van de brand. Toen de wetsdienaren ter plaatse arriveerden, stond het huis in lichterlaaie.

Vernomen wordt dat een buurman de brand heeft ontdekt. Hij schakelde meteen de Surinaamse politie in. De brandweer van Gemenelandsweg heeft assistentie verleend.

Uit het politie onderzoek is naar voeren gekomen dat een man in het huis woonde. Hij was ten tijde van de brand niet thuis. Hoe het vuur is ontstaan is vooralsnog niet bekend.

Het huis was niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het EBS netwerk. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Santodorp is belast met het onderzoek.